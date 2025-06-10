ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис БояринцевДенис Бояринцев: Футбол становится всё хуже, а зарплаты игроков наоборот — все больше
  • 14:13
    • Зелимхан Бакаев проходит медосмотр для «Локомотива»
  • 13:18
    • «Зенит» сделал предложение Осипенко с зарплатой более 3 млн евро в год
  • 13:02
    • Комличенко объяснил, почему он не перешел в «Спартак»
    Все новости спорта

    Гришин: Садулаев станет отличным приобретением для ЦСКА

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Трансферы РПЛ Футбол России ЦСКА Ахмат
    Известный российский футболист и тренер Александр Гришин прокомментировал возможный переход полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в московский ЦСКА.

    Лечи Садулаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лечи Садулаев

    «Садулаев — один из лучших футболистов на своей позиции, его не просто так вызвали в сборную России. Мне очень нравилось, как Лечи играл в последний сезон. Я очень рад, если Личка возглавит ЦСКА.

    Ему как раз пригодится такой футболист, как Садулаев. Это креативный нападающий, который постоянно создает моменты. Нужно делать такую сноску, что футболист в одной команде способен хорошо играть, а в другой — нет. Но я считаю, что Садулаев будет хорошим приобретением для ЦСКА.

  • Ничего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК
  • История о том, как меньше, чем за неделю, можно превратиться из любимца публики в предателя
  • 08/06/2025

    • Не стоит забывать еще и про Файзуллаева и других ребят, способных сыграть на флангах. Николич перестроил ЦСКА под "ромб" с двумя нападающими, а раньше команда играла в три нападающих.

    Садулаев точно пригодится армейцам. Сезон длинный — вдруг у кого-то спад или травма, поэтому ЦСКА не помешает большая скамейка», — сказал Гришин «Чемпионату».

    Сейчас Лечи Садулаеву 25 лет, недавно он дебютировал в составе сборной России. В этом сезоне вингер провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Рыночная цена игрока сейчас составляет 3,5 млн евро.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Минск увидит результативный футбол
  • Беларусь — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Польша продолжит свою победную серию?
  • Финляндия — Польша. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Нидерланды уничтожат аутсайдера?!
  • Нидерланды — Мальта. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Нидерланды — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сербия — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Штруфф — Легечка
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Томпсон — Диалло
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Перу — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры