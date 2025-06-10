Гришин: Садулаев станет отличным приобретением для ЦСКА

Известный российский футболист и тренер Александр Гришин прокомментировал возможный переход полузащитника грозненского «Ахмата» Лечи Садулаева в московский ЦСКА.

«Садулаев — один из лучших футболистов на своей позиции, его не просто так вызвали в сборную России. Мне очень нравилось, как Лечи играл в последний сезон. Я очень рад, если Личка возглавит ЦСКА.

Ему как раз пригодится такой футболист, как Садулаев. Это креативный нападающий, который постоянно создает моменты. Нужно делать такую сноску, что футболист в одной команде способен хорошо играть, а в другой — нет. Но я считаю, что Садулаев будет хорошим приобретением для ЦСКА.

Не стоит забывать еще и про Файзуллаева и других ребят, способных сыграть на флангах. Николич перестроил ЦСКА под "ромб" с двумя нападающими, а раньше команда играла в три нападающих.

Садулаев точно пригодится армейцам. Сезон длинный — вдруг у кого-то спад или травма, поэтому ЦСКА не помешает большая скамейка», — сказал Гришин «Чемпионату».

Сейчас Лечи Садулаеву 25 лет, недавно он дебютировал в составе сборной России. В этом сезоне вингер провел за «Ахмат» 35 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 голевые передачи. Рыночная цена игрока сейчас составляет 3,5 млн евро.