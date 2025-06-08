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    Сборная России: известна заявка на матч с Беларусью

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    Стала известна заявка сборной России на товарищеский матч с национальной командой Беларуси.

    Сборная России
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    Сборная России

    Вратари: Андрей Лунёв («Динамо», Москва), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).

    Защитники: Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба — «Ростов», Ростов-на-Дону), Данил Круговой, Джамалутдин Абдулкадыров (оба — ЦСКА, Москва), Александр Сильянов («Локомотив», Москва), Валентин Пальцев («Динамо» Махачкала), Арсен Адамов, Турпал-Али Ибишев (оба — «Ахмат», Грозный).

    Полузащитники: Кирилл Щетинин («Ростов», Ростов-на-Дону), Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев (оба — «Локомотив», Москва), Данил Пруцев («Спартак», Москва), Данил Глебов, Ярослав Гладышев (оба — «Динамо», Москва), Матвей Кисляк (ЦСКА, Москва), Андрей Мостовой («Зенит», Санкт-Петербург), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Антон Миранчук («Сьон», Швейцария).

    Нападающие: Иван Сергеев («Крылья Советов», Самара), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону).

    Игра Беларуси и России состоится 10 июня в Минске.

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