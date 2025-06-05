Полузащитник «Динамо» Карраскаль близок к переходу в бразильский «Фламенго»

Полузащитник московскогоблизок к переходу в бразильский клуб

По информации журналистки Саломе Фахардо, сторонам осталось уладить последние детали сделки, и бразильский клуб стремится завершить трансфер до начала клубного чемпионата мира, который стартует 14 июня.

Карраскаль выступает за «Динамо» с августа 2023 года, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего колумбийского полузащитника составляет около 7 миллионов евро.

В сезоне-2024/2025 хавбек провел 35 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.