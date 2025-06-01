Кафанов: Сафонов внес большую лепту во все победы «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной Россииотреагировал на победу «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов-2024/25. Парижане 31 мая разгромили «Интер» со счетом 5:0. За французский клуб выступает российский голкипер

«Матвей — первый российский вратарь, выигравший Лигу чемпионов. От этого эмоции зашкаливают. Не сомневаюсь, что лучшим вратарем турнира признают Доннарумму, а это значит, что конкурент Матвея будет претендовать на звание лучшего вратаря Европы.

Наш голкипер внес большую лепту в этом сезоне во все победы парижского клуба, сыграл 17 матчей и создал серьезную конкуренцию Джанлуиджи.

Зимой были слухи, что Доннарумма хочет уходить недовольный тем, что мало играет. Благодаря этой конкуренции весной провел очень сильную часть. Матвей — умница! Горжусь им! Это самый большой успех российского голкипера. И поздравляю всех российских болельщиков с этой победой Матвея!» — сказал Кафанов «СЭ».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Напомним, Матвей Сафонов стал пятым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов.