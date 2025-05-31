Владимир Федотов не будет болеть за ЦСКА в финале Кубка России

Бывший главный тренер ЦСКАвысказался по поводу финала Кубка России. Армейцы сыграют с «Ростовом». Встреча пройдет 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

«В Кубке нет фаворитов. Понятно, какую серию выдал ЦСКА. Возможно, в этом плане армейцы и являются фаворитами.

Но мы видели, как в Германии команда третьего дивизиона "Арминия" дошла до финала, и только там уступила. Поэтому Кубок — всегда 50 на 50. Здесь любая команда готова показать свой максимум и победить.

Буду ли болеть за ЦСКА? Буду в нейтральном статусе — за красивый результативный футбол», — сказал Федотов Sport24.

Владимир Федотов был уволен из ЦСКА в начале июня 2024 года после двух сезонов в московской команде.