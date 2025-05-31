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    Митрюшкин поделился эмоциями от вызова в сборную России

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    Вратарь московского «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал о своих чувствах после получения приглашения в национальную сборную России на июньские товарищеские матчи.

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    «Ждал и надеялся. Было неожиданно, когда Виталий Витальевич [Кафанов] позвонил мне. Только положительные эмоции. Долгий путь! Наконец‑то я здесь», — цитирует Митрюшкина «Матч ТВ».

    В июне сборная России проведет два товарищеских матча: 6 июня в Москве против Нигерии и 10 июня в Минске против Белоруссии.

    В сезоне 2024/25 Антон Митрюшкин сыграл за «Локомотив» 18 матчей во всех турнирах, пропустил 18 голов и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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