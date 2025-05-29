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    Ташуев: Я больше не хочу бороться за выживание

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    Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о своих планах на будущее.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Я больше не хочу бороться за выживание. Хочу работать фундаментально. Показывать атакующий футбол, развивать потенциал футболистов. Когда я пришел, Самородова, например, хотели убирать, он был не нужен, а он заиграл! Поэтому у меня сил полно, как и желания работать.

    Когда готов? Хоть завтра. Но я больше не хочу на 16-е места... Я наелся! Это не мое, я — тренер, а не пожарный! Борьба за выживание — не мое», — сказал Ташуев «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, что Ташуев ушел из «Ахмата» после первого стыкового матча за право играть в РПЛ против «Урала» (1:2).

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