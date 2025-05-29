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    Футболисты «Челси» с трофеем«Челси» выиграл Лигу Конференций за тайм: «Бетис» не смог переписать историю
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    Пеллегрини: Нынешний сезон для «Бетиса» считаю шагом вперед

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    Наставник «Бетиса» Мануэль Пеллегрини отреагировал на поражение от «Челси» (1:4) в финале Лиги конференций. Матч состоялся 28 мая в Польше.

    Мануэль Пеллегрини
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    Мануэль Пеллегрини

    «Первый тайм мы отыграли отлично, забили гол, создали еще ряд моментов, но во втором тайме свою лепту внесли травмы. Мы больше не могли оказывать на "Челси" давление так, как делали раньше, а соперники начали всерьез тревожить нас.

    Можем ли мы выйти в финал Лиги Европы в следующем году? Для "Бетиса" завоевание путевки в Европу и выход в финал — это уже успех. Сейчас мы еще не можем даже думать о финале Лиги Европы. Мы провели хороший сезон, но, к сожалению, не выиграли Лигу конференций. Завтра начнем думать о подготовке к следующему сезону. Сезон, в котором мы получили путевку в еврокубки и дошли до финала, считаю шагом вперед. Уверен, болельщики со мной согласятся», — цитирует пресс-служба УЕФА Пеллегрини.

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