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    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» назвали стартовые составы на матч Английской премьер-лиги в рамках 38-го тура.

    Виктор Линделеф
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    Виктор Линделеф

    «Манчестер Юнайтед»: Алтай Байындыр, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Эйден Хевен, Нуссаир Мазрауи, Бруну Фернандеш, Карлос Каземиро, Патрик Доргу, Амад Диалло, Мэйсон Маунт, Расмус Хейлунн

    «Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Амаду Онана, Морган Роджерс, Марко Асенсио, Джон Макгинн, Олли Уоткинс.

    Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.

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