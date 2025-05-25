«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла»: стартовые составы команд на матч АПЛ

назвали стартовые составы на матч Английской премьер-лиги в рамках 38-го тура.

«Манчестер Юнайтед»: Алтай Байындыр, Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Эйден Хевен, Нуссаир Мазрауи, Бруну Фернандеш, Карлос Каземиро, Патрик Доргу, Амад Диалло, Мэйсон Маунт, Расмус Хейлунн

«Астон Вилла»: Эмилиано Мартинес, Мэтти Кэш, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен, Бубакар Камара, Амаду Онана, Морган Роджерс, Марко Асенсио, Джон Макгинн, Олли Уоткинс.

Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. С прогнозом на матч можно ознакомиться по ссылке.