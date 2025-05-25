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    Аморим: Это самое тяжелое время в моей карьере

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об итогах сезона для команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «У нас была надежда, и мы сделали все, что могли. Это было действительно тяжело. Самое тяжелое время в моей карьере, но я беру на себя ответственность за некоторые действия, которые предприму летом. Я хочу закрыть эту главу.

    Для такого клуба, как наш, отсутствие Лиги чемпионов — это проблема, но нам нужно подумать, как извлечь из этого выгоду. Я всегда мотивирован, потому что знаю, что нас ждет большое будущее. Этот клуб вернется», — приводит слова Аморима The United Stand.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет 16-м в турнирной таблице АПЛ и проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1).

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