Аморим: Это самое тяжелое время в моей карьере

Главный тренервысказался об итогах сезона для команды.

«У нас была надежда, и мы сделали все, что могли. Это было действительно тяжело. Самое тяжелое время в моей карьере, но я беру на себя ответственность за некоторые действия, которые предприму летом. Я хочу закрыть эту главу.

Для такого клуба, как наш, отсутствие Лиги чемпионов — это проблема, но нам нужно подумать, как извлечь из этого выгоду. Я всегда мотивирован, потому что знаю, что нас ждет большое будущее. Этот клуб вернется», — приводит слова Аморима The United Stand.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» идет 16-м в турнирной таблице АПЛ и проиграл в финале Лиги Европы «Тоттенхэму» (0:1).