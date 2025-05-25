Альварес хочет остаться в «Атлетико», несмотря на интерес со стороны «Барселоны»

Мадридскийуверен, что нападающийостанется в клубе, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны

Как пишет Marca, сам игрок также не рассматривает вариант ухода и настроен продолжать карьеру в «матрасниках», где его считают способным ознаменовать новую эпоху в клубе.

Альварес перешёл в «Атлетико» из «Манчестер Сити» летом 2024 года, подписав контракт сроком на шесть лет до лета 2030 года. Сумма трансфера составила около 75 млн евро плюс 20 млн евро бонусов, что стало рекордной продажей для «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Хулиан Альварес принял участие в 53 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и отдал 6 результативных передач.