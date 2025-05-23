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    Карпин обозначил свои достижения в сборной России

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    Наставник сборной России Валерий Карпин отметил, что считает своим главным достижением за все время работы во главе национальной команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Карпин тренирует сборную России с 2021 года. В феврале 2025-го специалист ушел из «Ростова».

    «Не знаю, можно ли это назвать достижением или нет, но, даже несмотря на те непростые условия, в которых мы находимся, футболисты с огромным желанием приезжают в национальную команду. Они выкладываются по полной, отдаются игре, вне зависимости от того, какой это матч и с кем. Что-то может получаться, что-то нет, однако претензий по самоотдаче в последние два года не было ни разу. Вот это самое главное», — приводит слова Карпина «Российская газета».

    Сборная России и все российские футбольные команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

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