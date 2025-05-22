Аморим объяснил, почему Гарначо начал финал Лиги Европы на скамейке

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»прокомментировал решение оставитьвне стартового состава на финальный матч Лиги Европы.

Манкунианцы уступили «Тоттенхэму» (0:1). Аргентинец вышел на поле лишь во втором тайме — на 71-й минуте, но спасти игру не сумел.

«Легко обсуждать это после матча. Но вспомните полуфинал — кто не реализовал отличный момент в первом тайме? Гарначо. Таков футбол», — заявил Аморим, слова которого приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Финал турнира состоялся 21 мая 2025 года. Единственный гол встречи забил Бреннан Джонсон на 42-й минуте, обеспечив «Тоттенхэму» победу и титул.

В сезоне-2024/25 Гарначо сыграл 58 матчей, забил 11 голов и отдал 10 голевых передач. Контракт 19-летнего футболиста с «МЮ» рассчитан до лета 2028 года.