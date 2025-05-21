Митрофанов: Риторика ФИФА становится более позитивной по отношению к России

Генеральный секретарь РФСподелился мнением по поводу возможного возвращенияна международную арену.

«Недавно была пресс-конференция Трампа и Инфантино, это была некая квинтэссенция. Инфантино смотрит на Трампа, объясняет, а тот говорит: "Да нет, это вы босс в футболе". Думаю, что прежде всего они смотрят на позицию ряда крупных стран. Тем не менее риторика со стороны ФИФА, если мы говорим о конгрессе, становится все более позитивной», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Генсек РФС принял участие в конгрессе ФИФА, который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай).