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    Митрофанов: Риторика ФИФА становится более позитивной по отношению к России

    Футбол Сборная России Футбол России РФС
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением по поводу возможного возвращения сборной России на международную арену.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    «Недавно была пресс-конференция Трампа и Инфантино, это была некая квинтэссенция. Инфантино смотрит на Трампа, объясняет, а тот говорит: "Да нет, это вы босс в футболе". Думаю, что прежде всего они смотрят на позицию ряда крупных стран. Тем не менее риторика со стороны ФИФА, если мы говорим о конгрессе, становится все более позитивной», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

    Генсек РФС принял участие в конгрессе ФИФА, который состоялся 15 мая в Асунсьоне (Парагвай).

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