Магуайр: В следующем сезоне мы станем лучше

Гарри Магуайр Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что этот сезон был недостаточно хорош. Нет сомнений, что это было очень сложно.
В последние пару месяцев мы сосредоточились на Лиге Европы с точки зрения стартового состава. Это расстраивает. Так быть не должно.
Два месяца назад мы должны были быть в лучшем положении, борясь за место в Лиге Европы и место в Лиге чемпионов. Это то, чего требует этот клуб.
Понимаем, что этот сезон был недостаточно хорош для этого клуба и для наших стандартов. В следующем сезоне мы станем лучше», — цитирует Магуайра ESPN.
Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает только 16-е место в текущем сезоне АПЛ.