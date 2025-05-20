Магуайр: В следующем сезоне мы станем лучше

Защитниквысказался о текущем положении дел английской команды.

«Мы знаем, что этот сезон был недостаточно хорош. Нет сомнений, что это было очень сложно.

В последние пару месяцев мы сосредоточились на Лиге Европы с точки зрения стартового состава. Это расстраивает. Так быть не должно.

Два месяца назад мы должны были быть в лучшем положении, борясь за место в Лиге Европы и место в Лиге чемпионов. Это то, чего требует этот клуб.

Понимаем, что этот сезон был недостаточно хорош для этого клуба и для наших стандартов. В следующем сезоне мы станем лучше», — цитирует Магуайра ESPN.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» занимает только 16-е место в текущем сезоне АПЛ.