Федотов проанализировал судейство Кукуляка в матче «Ростов» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛвысказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России

Встреча состоялась 18 мая в Ростове-на-Дону. Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

Единственный гол забил Александр Соболев. На матче работал арбитр Евгений Кукуляк.

«Кукуляк тоже молодец, тем более что это была игра повышенной сложности. Ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова": весь взгляд — на мяч, а наступ произошёл в начальной фазе атаки. Оценка не снижается, но к монитору сходить пришлось. В итоге правильно отменили.

На 90+5-й минуте тоже правильно отменили гол, но уже в ворота "Зенита". Простой момент, явный офсайд», — сказал Федотов «Чемпионату».