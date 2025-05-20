ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Итан НванериБудущие звезды. Хёйсен, Нванери, Грей и еще семь лучших новичков сезона в АПЛ
    Все новости спорта

    Федотов проанализировал судейство Кукуляка в матче «Ростов» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Зенит
    Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о судействе в матче 29-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит».

    Тренер «Зенита» Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Тренер «Зенита» Сергей Семак

    Встреча состоялась 18 мая в Ростове-на-Дону. Сине-бело-голубые победили со счетом 1:0.

    Единственный гол забил Александр Соболев. На матче работал арбитр Евгений Кукуляк.

    «Кукуляк тоже молодец, тем более что это была игра повышенной сложности. Ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова": весь взгляд — на мяч, а наступ произошёл в начальной фазе атаки. Оценка не снижается, но к монитору сходить пришлось. В итоге правильно отменили.

    На 90+5-й минуте тоже правильно отменили гол, но уже в ворота "Зенита". Простой момент, явный офсайд», — сказал Федотов «Чемпионату».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Манчестер Сити» в зону ЛЧ?
  • «Манчестер Сити» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Центральный матч группы A получится результативным
  • Швеция — Канада. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Чехия готова справиться с неубедительными американцами
  • Чехия — США. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.41
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Швеция — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Чехия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Энгель
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Зверев — Мюллер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры