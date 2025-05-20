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    Бабаев: «Ростов» — очень серьезный соперник для ЦСКА

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    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в суперфинале Кубка России.

    Наставник ЦСКА Марко Николич
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    Наставник ЦСКА Марко Николич

    Ростовчане в финале Пути регионов обыграли «Спартак» со счетом 2:1. ЦСКА в финале Пути РПЛ одолел «Зенит» по сумме двух встреч (0:2, 2:0, 4:3 — по пенальти).

    «Могу сказать, что "Ростов" — очень серьезный соперник, что он и показал в матче со "Спартаком".

    Не может быть никаких мыслей о том, что нам будет легко. Возможно, будет даже сложнее, чем со "Спартаком" в Москве», — приводит слова Бабаева РИА «Новости».

    Суперфинал Кубка России состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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