Бабаев: «Ростов» — очень серьезный соперник для ЦСКА

Генеральный директор ЦСКАподелился ожиданиями от матча с «Ростовом» в суперфинале Кубка России.

Ростовчане в финале Пути регионов обыграли «Спартак» со счетом 2:1. ЦСКА в финале Пути РПЛ одолел «Зенит» по сумме двух встреч (0:2, 2:0, 4:3 — по пенальти).

«Могу сказать, что "Ростов" — очень серьезный соперник, что он и показал в матче со "Спартаком".

Не может быть никаких мыслей о том, что нам будет легко. Возможно, будет даже сложнее, чем со "Спартаком" в Москве», — приводит слова Бабаева РИА «Новости».

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники».