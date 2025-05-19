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    Мадридский «Реал» согласовал трансфер с защитником «Бенфики»

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    Альваро Фернандес Каррерас близок к переходу в мадридский «Реал».

    Альваро Фернандес Каррерас
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    Альваро Фернандес Каррерас

    «Реал» достиг принципиальной договорённости с 22-летним левым защитником «Бенфики». Сам игрок уже дал согласие на трансфер и готов подписать долгосрочный контракт с мадридским клубом с зарплатой около 8–10 миллионов евро в год.

    В сезоне-2024/25 Альваро Каррерас провёл за «Бенфику» 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

    Футболист стал одним из лучших молодых защитников Европы, особенно проявив себя в матчах Лиги чемпионов.

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