Мадридский «Реал» согласовал трансфер с защитником «Бенфики»

близок к переходу в мадридский

«Реал» достиг принципиальной договорённости с 22-летним левым защитником «Бенфики». Сам игрок уже дал согласие на трансфер и готов подписать долгосрочный контракт с мадридским клубом с зарплатой около 8–10 миллионов евро в год.

В сезоне-2024/25 Альваро Каррерас провёл за «Бенфику» 48 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Футболист стал одним из лучших молодых защитников Европы, особенно проявив себя в матчах Лиги чемпионов.