Корреа: Всегда буду благодарен за всё, что испытал в «Атлетико»

Форвард мадридского «Атлетико»высказался про последний домашний матч в составе «матрасников», который прошел 18 мая.

Столичный клуб разгромил «Бетис» (4:1). Корреа покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона.

«Сегодня я провёл свой последний домашний матч в футболке, которую так сильно люблю. Это был не просто очередной день, это было скопление воспоминаний, эмоций и благодарности.

Спасибо клубу, моим товарищам по команде и этим невероятным болельщикам, благодаря которым я всегда чувствовал себя одним из них. Принимаю каждые аплодисменты, каждую овацию и каждый момент в своём сердце. Всегда буду благодарен за всё, что испытал в "Атлетико". Спасибо вам за всё!» — написал Корреа в соцсетях.

Календарь и таблица испанской Примеры

Корреа с января 2015 года провел за «Атлетико» 465 матчей во всех турнирах, забил 88 мячей и сделал 65 голевых передач.