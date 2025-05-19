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    Корреа: Всегда буду благодарен за всё, что испытал в «Атлетико»

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    Форвард мадридского «Атлетико» Анхель Корреа высказался про последний домашний матч в составе «матрасников», который прошел 18 мая.

    Анхель Корреа
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    Анхель Корреа

    Столичный клуб разгромил «Бетис» (4:1). Корреа покинет «Атлетико» по окончании текущего сезона.

    «Сегодня я провёл свой последний домашний матч в футболке, которую так сильно люблю. Это был не просто очередной день, это было скопление воспоминаний, эмоций и благодарности.

    Спасибо клубу, моим товарищам по команде и этим невероятным болельщикам, благодаря которым я всегда чувствовал себя одним из них. Принимаю каждые аплодисменты, каждую овацию и каждый момент в своём сердце. Всегда буду благодарен за всё, что испытал в "Атлетико". Спасибо вам за всё!» — написал Корреа в соцсетях.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Корреа с января 2015 года провел за «Атлетико» 465 матчей во всех турнирах, забил 88 мячей и сделал 65 голевых передач.

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