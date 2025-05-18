Нино: Сегодня мы продемонстрировали, что будем биться до конца

Защитниквысказался о матче против(1:0).

«Тяжелейшая игра. Знали, что она такой и будет. Счастлив, что победили. Мы в игре и продолжаем бороться за чемпионство. Всё решится в последнем туре. Сегодня мы продемонстрировали, что будем биться до конца.

Мы понимали, что должны побеждать любой ценой, чтобы сохранить шансы на победу в РПЛ до последнего момента в домашней игре, которая будет на следующей неделе», — цитирует Нино «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.