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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    Мантуан: Впереди нас ждет самая важная игра сезона, сделаем все для победы

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    Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в матче с «Ростовом» (1:0).

    Густаво Мантуан
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    Густаво Мантуан

    «Мы провели отличный первый тайм, создали огромное количество моментов, к сожалению, очень много не смогли реализовать. Это аукнулось. Из‑за этого получилась такая концовка. Многое стояло на кону, но самое главное, что мы победили. Впереди нас ждет самая важная игра сезона, сделаем все для победы.

    Отмененный гол? На скамейке все были очень напряжены. Как только увидели повтор, все поняли, что это вопрос времени, когда объявят решение об отмене гола. Всё было очевидно. И теперь всё будет решаться в последнем туре», — цитирует Мантуана «Матч ТВ».

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    После этой игры «Зенит» имеет в своем активе 63 очка, идет вторым и отстает от лидирующего «Краснодара» на один пункт. «Ростов» (38) — восьмой.

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