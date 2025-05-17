ПерерывКристал Пэлас — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Семин: Три очень важных очка «Краснодару» достались в тяжелой борьбе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Оренбург
    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о победе «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ против «Оренбурга» (2:1).

    Юрий Семин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Юрий Семин

    «Три очень важных очка "Краснодару" достались в тяжелой борьбе. "Оренбург" оказал большое сопротивление, был сильно мотивирован на этот матч, но "Краснодар" молодец, двигается дальше.

    Всё будет решаться в последнем туре. У "Краснодара" будет серьезная игра с "Динамо". Предсказать что‑то сложно. У "Краснодара" есть свое поле, потрясающие болельщики, полный стадион, но матч с московским "Динамо" будет очень тяжелым для них», — сказал Семин «Матч ТВ».

  • 29-й тур РПЛ. Канчельскис уверен в победе «Зенита» в Ростове, Дерунец ждет ничьей в дерби ЦСКА и «Локо»
  • Прогнозы экспертов на центральные поединки 29-го тура чемпионата России по футболу
  • Вчера

    • После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 64 очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Динамо» М 24-го мая.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада не станет гнаться за крупной победой
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Команде Гончаренко очки нужнее
  • «Пари НН» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Горожане» не оставят шансов сопернику?!
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры