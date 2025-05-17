Семин: Три очень важных очка «Краснодару» достались в тяжелой борьбе

Бывший главный тренервысказался о победе в матче 29-го тура РПЛ против(2:1).

«Три очень важных очка "Краснодару" достались в тяжелой борьбе. "Оренбург" оказал большое сопротивление, был сильно мотивирован на этот матч, но "Краснодар" молодец, двигается дальше.

Всё будет решаться в последнем туре. У "Краснодара" будет серьезная игра с "Динамо". Предсказать что‑то сложно. У "Краснодара" есть свое поле, потрясающие болельщики, полный стадион, но матч с московским "Динамо" будет очень тяжелым для них», — сказал Семин «Матч ТВ».

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 64 очками в активе. В следующем поединке «быки» сыграют против «Динамо» М 24-го мая.