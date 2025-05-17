Кин: Ты смотришь на «Манчестер Юнайтед» и понимаешь, что они ни в чем не хороши

Легендавысказался о текущем сезоне английской команды.

«Какие плюсы есть у этой команды? У разных команд можно выделить какие-нибудь компоненты. Кто-то хорош технически, кто-то в хорошей форме, кто-то играет блестяще, у кого-то хорошие стандарты. Ты смотришь на "Манчестер Юнайтед" и понимаешь, что они ни в чем не хороши.

Если они не выиграют финал Лиги Европы на следующей неделе, думаю, что завершатся те дни, когда все хотели перейти в "Манчестер Юнайтед". Не думаю, что будут футболисты, которые захотят подписать контракт с клубом. Все это ушло, та взволнованность, которая была связана с клубом.

Не думаю, что болельщики "Манчестер Юнайтед" злятся. Это просто принятие. Даже посмотрите на интервью главного тренера — он принимает положение команды», — цитирует Кина Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» занимает только шестнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.