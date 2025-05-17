«Лейпциг» дома проиграл «Штутгарту», «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в гостях

С первых минут «Бавария» захватила инициативу. Первый гол случился на 33-й минуте: Майкл Олисе исполнил штрафной удар — мяч, перелетев стенку, оказался в сетке.
В начале второго тайма преимущество «Баварии» удвоил Йозуа Киммих: Олисе прострелил с правого края, Киммих с острого угла пробил точно в сетку. На 80-й минуте Гарри Кейн, только что вышедший на замену, ассистировал Сержу Гнабри, который с линии штрафной пробил под дальнюю штангу — 3:0.
Окончательный счёт установил сам Кейн на 86-й минуте: Саша Боэ прорвался по флангу, отдал поперечный пас, и Гарри Кейн в касание отправил мяч в девятку.
«Бавария» завершила сезон крупной победой, подтвердив статус сильнейшей команды Германии. Хозяева не смогли оказать достойного сопротивления, а мюнхенцы уверенно контролировали ход игры и реализовали свои моменты.
В параллельном матче «Лейпциг» принимал на своем поле «Штутгарт».
Уже на 8-й минуте хозяева открыли счёт: Хави Симонс реализовал передачу Баку — 1:0. Однако «Штутгарт» быстро восстановил равновесие: на 23-й минуте Дениз Ундав сравнял счёт.
Под занавес тайма команды обменялись острыми атаками, но удачливее оказался «Лейпциг»: на 44-й минуте Боте Баку вновь вывел хозяев вперёд — 2:1.
Во втором тайме «Штутгарт» прибавил. На 57-й минуте Ник Вольтемаде, получив пас от Миттельштедта, сравнял счёт — 2:2. Ключевым моментом стал гол Эрмедина Демировича на 78-й минуте после передачи Ундава — 2:3. «Лейпциг» пытался отыграться, но гости грамотно оборонялись и довели матч до победы.
«Штутгарт» одержал волевую победу в гостях, показав характер и отличную реализацию моментов. «РБ Лейпциг» активно начал матч, но не смог удержать преимущество и завершил сезон поражением.