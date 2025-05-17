«Лейпциг» дома проиграл «Штутгарту», «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» в гостях

В заключительном туре Бундеслигина выезде уверенно обыграласо счётом 4:0.

С первых минут «Бавария» захватила инициативу. Первый гол случился на 33-й минуте: Майкл Олисе исполнил штрафной удар — мяч, перелетев стенку, оказался в сетке.

В начале второго тайма преимущество «Баварии» удвоил Йозуа Киммих: Олисе прострелил с правого края, Киммих с острого угла пробил точно в сетку. На 80-й минуте Гарри Кейн, только что вышедший на замену, ассистировал Сержу Гнабри, который с линии штрафной пробил под дальнюю штангу — 3:0.

Окончательный счёт установил сам Кейн на 86-й минуте: Саша Боэ прорвался по флангу, отдал поперечный пас, и Гарри Кейн в касание отправил мяч в девятку.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Бавария 0:4 Голы: 0:1 Майкл Олисе (33'), 0:2 Йозуа Киммих (53'), 0:3 Серж Гнабри (80'), 0:4 Гарри Кейн (86') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес, Лео Эстигор, Кевин Акпогума, Павел Кадержабек, Антон Стах (Финн Беккер, 81'), Деннис Гайгер (Умут Тохумджу, 76'), Александер Прасс (Мариус Бюльтер, 46'), Том Бишоф (Базумана Туре, 67'), Андрей Крамарич (Ила Бебу, 82'), Адам Гложек Бавария: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Рафаэл Геррейру (Леон Горецка, 67'), Йосип Штанишич, Эрик Дайер (Габриэль Видович, 86'), Майкл Олисе, Александар Павлович, Конрад Лаймер (Саша Боэ, 67'), Серж Гнабри, Кингсли Коман (Гарри Кейн, 61'), Томас Мюллер (Лерой Зане, 61')

«Бавария» завершила сезон крупной победой, подтвердив статус сильнейшей команды Германии. Хозяева не смогли оказать достойного сопротивления, а мюнхенцы уверенно контролировали ход игры и реализовали свои моменты.

В параллельном матче «Лейпциг» принимал на своем поле «Штутгарт».

Уже на 8-й минуте хозяева открыли счёт: Хави Симонс реализовал передачу Баку — 1:0. Однако «Штутгарт» быстро восстановил равновесие: на 23-й минуте Дениз Ундав сравнял счёт.

Под занавес тайма команды обменялись острыми атаками, но удачливее оказался «Лейпциг»: на 44-й минуте Боте Баку вновь вывел хозяев вперёд — 2:1.

Во втором тайме «Штутгарт» прибавил. На 57-й минуте Ник Вольтемаде, получив пас от Миттельштедта, сравнял счёт — 2:2. Ключевым моментом стал гол Эрмедина Демировича на 78-й минуте после передачи Ундава — 2:3. «Лейпциг» пытался отыграться, но гости грамотно оборонялись и довели матч до победы.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Штутгарт 2:3 Голы: 1:0 Ксави Симонс (8'), 1:1 Дениз Ундав (23'), 2:1 Боте Баку (44'), 2:2 Ник Вольтемаде (57'), 2:3 Эрмедин Демирович (78') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лютсхарел Гертрейда, Эль-Шадай Битшиабу, Николас Зайвальд, Давид Раум, Боте Баку, Артур Вермерен (Кристоф Баумгартнер, 77'), Кевин Кампль, Ксави Симонс, Тидиам Гомис (Юссуф Поульсен, 67'), Антонио Нуса (Луа Опенда, 77') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштадт (Крис Фюрих, 69'), Йоша Вагноман, Рамон Хендрикс, Юлиан Хабот, Лука Жакес (Финн Ельч, 84'), Джейми Левелинг (Эрмедин Демирович, 58'), Атакан Каразор, Ник Вольтемаде (Якоб Бруун Ларсен, 84'), Дениз Ундав, Энцо Мийо (Николас Нартей, 69') Предупреждение: Тидиам Гомис (33')

«Штутгарт» одержал волевую победу в гостях, показав характер и отличную реализацию моментов. «РБ Лейпциг» активно начал матч, но не смог удержать преимущество и завершил сезон поражением.