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    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    В РФС отреагировали на информацию, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование

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    В службе коммуникаций РФС прокомментировали информацию о том, что «Крылья Советов», «Химки» и «Ростов» не прошли лицензирование на следующий сезон.

    «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»

    «Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.

    В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — цитирует службу коммуникаций РФС «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее стало известно, что «Химки», а также «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли первую стадию лицензирования для РПЛ.

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