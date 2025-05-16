В РФС отреагировали на информацию, что «Химки», «Крылья» и «Черноморец» не прошли лицензирование

«Крылья Советов» Фото: globallookpress.com
«Информация в СМИ о том, что некоторые клубы не получили лицензию на будущий сезон, не соответствует действительности. Комиссия по лицензированию продолжает работу.
В настоящий момент некоторым клубам были даны замечания, которые клуб может исправить, предоставив дополнительные документы. Результаты процедуры лицензирования будут опубликованы до начала стыковых матчей», — цитирует службу коммуникаций РФС «Чемпионат».
Ранее стало известно, что «Химки», а также «Крылья Советов» и «Черноморец» не прошли первую стадию лицензирования для РПЛ.