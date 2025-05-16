Лапорта: Ямаль входит в группу потрясающих футболистов

Президент «Барселоны»остался в восторге от игры форвардав матче с «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре Примеры.

Встреча состоялась 15 мая. 17-летний Ямаль забил гол и сделал один ассист.

«Ламин — гений. Он входит в группу потрясающих футболистов. В матче с "Эспаньолом" он показал это еще раз. Он открыл счет в матче. Отправил мяч в дальнюю девятку. Он вовлечен в игру. Он ведет команду, участвует в каждом розыгрыше. Они хорошо проводят время вместе. Они всегда танцуют, шутят...Это очень молодая команда. Посмотрите на их уверенность в себе — у них нет комплексов», — цитирует Лапорту Marca.

Ямаль в нынешнем сезоне провел 53 матча во всех турнирах. Форвард забил 17 мячей и сделал 25 голевых передач.