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    Лапорта: Ямаль входит в группу потрясающих футболистов

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта остался в восторге от игры форварда Ламина Ямаля в матче с «Эспаньолом» (2:0) в 36-м туре Примеры.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Встреча состоялась 15 мая. 17-летний Ямаль забил гол и сделал один ассист.

    «Ламин — гений. Он входит в группу потрясающих футболистов. В матче с "Эспаньолом" он показал это еще раз. Он открыл счет в матче. Отправил мяч в дальнюю девятку. Он вовлечен в игру. Он ведет команду, участвует в каждом розыгрыше. Они хорошо проводят время вместе. Они всегда танцуют, шутят...Это очень молодая команда. Посмотрите на их уверенность в себе — у них нет комплексов», — цитирует Лапорту Marca.

    Ямаль в нынешнем сезоне провел 53 матча во всех турнирах. Форвард забил 17 мячей и сделал 25 голевых передач.

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