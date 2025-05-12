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    «Крылья Советов»«Пари НН» — «Крылья Советов». Онлайн, прямая трансляция
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    Постекоглу: Чувствую, что это может стать поворотным моментом для клуба

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу перед финалом Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» подчеркнул, что этот матч может стать переломным моментом в истории клуба.

    Анге Постекоглу
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    Анге Постекоглу

    «Взгляните на историю этого клуба и на то, чем он занимался последние 20 с лишним лет. Я чувствую, что это может стать поворотным моментом в том, как воспринимается клуб и как он сам воспринимает себя», — приводит слова Постекоглу Rueters.

    Постекоглу отметил, что победа в турнире способна прервать 17-летнюю трофейную засуху и разрушить стереотип о «Тоттенхэме» как о команде, которая «всегда спотыкается на большой сцене».

    Для самого тренера победа в Лиге Европы — не только шанс выиграть первый трофей с «Тоттенхэмом», но и, возможно, единственная возможность сохранить пост после провального сезона в АПЛ.

    Финал состоится 21 мая в испанском городе Бильбао.

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