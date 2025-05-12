Постекоглу: Чувствую, что это может стать поворотным моментом для клуба

Главный тренерперед финалом Лиги Европы противподчеркнул, что этот матч может стать переломным моментом в истории клуба.

«Взгляните на историю этого клуба и на то, чем он занимался последние 20 с лишним лет. Я чувствую, что это может стать поворотным моментом в том, как воспринимается клуб и как он сам воспринимает себя», — приводит слова Постекоглу Rueters.

Постекоглу отметил, что победа в турнире способна прервать 17-летнюю трофейную засуху и разрушить стереотип о «Тоттенхэме» как о команде, которая «всегда спотыкается на большой сцене».

Для самого тренера победа в Лиге Европы — не только шанс выиграть первый трофей с «Тоттенхэмом», но и, возможно, единственная возможность сохранить пост после провального сезона в АПЛ.

Финал состоится 21 мая в испанском городе Бильбао.