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    Кобелев: А почему никто не спрашивает с Асхабадзе в «Факеле» за результаты?

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    Бывший капитан, а потом главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что вылет воронежского «Факела» это в первую очередь вина генерального директора клуба Романа Асхабадзе.

    Андрей Кобелев
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    Андрей Кобелев

    «Давайте объективно рассуждать об игре "Факела". Он три года выступает в РПЛ, и мы постоянно слышим одно и то же: "У нас денег нет. У нас самый маленький бюджет". Из команды уходят футболисты неплохого качества, все время происходят тренерские перестановки. Два-три месяца — и тренер уходит, три-четыре месяца — и снова отставка.

    Надо говорить о генеральном директоре, который меняет по три-четыре тренера в год, но все время говорит, что не хватает денег. Если он не может обеспечить команду деньгами и хорошими футболистами, должен спрашивать с себя. Ничего удивительного нет в том, что "Факел" вылетел. Это было понятно еще в середине чемпионата», — сказал Кобелев «Чемпионату».

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    «Факел» идет последним в таблице РПЛ с 16 очками и за два тура до конца чемпионата лишился даже теоретических шансов спастись от вылета. 42-летний Асхабадзе работает в воронежском клубе на своей должности с июля 2019 года.

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