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    «Аль-Наср» забил девять безответных голов «Аль-Охдуду», Мане оформил покер

    «Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: счет матча 0:9, обзор голов

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    «Аль-Наср» всухую разгромил «Аль-Охдуд» (9:0) в матче 31-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

    Садио Мане — игрок «Аль-Насра»
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    Садио Мане — игрок «Аль-Насра»

    В составе гостей покер оформил Садио Мане, который забил свои голы на 45+6-й минуте с пенальти, на 59-й минуте, 64-й и 74-й минутах.

    Дублем в этом матче отметился Джон Дуран, отличившись на 20-й и 52-й минутах. Голом отметились Айман Яхья на 16-й минуте, Марсело Брозович на 27-й минуте и Мохаммед Маран на 90+4-й минуте с пенальти.

    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига
    Аль-Охдуд — Аль-Наср 0:9
    Голы: 0:1 Айман Яхья (16'), 0:2 Джон Дуран (20'), 0:3 Марсело Брозович (27'), 0:4 Садио Мане (пенальти) (45 + 6'), 0:5 Джон Дуран (52'), 0:6 Садио Мане (59'), 0:7 Садио Мане (64'), 0:8 Садио Мане (74'), 0:9 Мохаммед Маран (пенальти) (90 + 4') Аль-Охдуд: Пауло Витор, Наиф Асири (Ракан Наджар, 50'), Дэмион Лоу, Ghassan Hawsawi, Саид Аль-Рубайе, Авад-Фарадж, Ноуледж Мусона (Кристиан Бассогог, 46'), Хуан Педроса, Ясин Аль-Зубаиди (Mohammed Juhaif, 85'), Савиур Годвин (Салех Аль-Аббас, 65'), Pato (Муханнад Аль-Кайди, 65') Аль-Наср: Отавио (Анжело Габриэл, 60'), Али Ладжами (Salem Alnajdi, 70'), Мохаммед Аль-Фатиль (Авад Аман, 70'), Абдулмаджид аль-Сулайхим, Марсело Брозович, Джон Дуран, Айман Яхья (Уэсли, 60'), Садио Мане (Мохаммед Маран, 75'), Султан Аль-Ганам, Nawaf Bu Washl, Bento Предупреждения: Абдулмаджид аль-Сулайхим (42'), Марсело Брозович (68') Удаление: Пауло Витор (47')

    После этого матча «Аль-Наср» занимает 3-е место в таблице с 63 очками в активе. «Аль-Охдуд» — на 17-й строчке (28).

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