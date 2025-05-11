Тедеев: «Акрон» заслужил победу над «Ахматом»

Главный тренероценил действия подопечных в матче 28-го тура РПЛ с(3:2). Игра состоялась в Самаре.

«Футболисты — большие молодцы, и они сегодня, безусловно, заслужили победу.

Что касается замены Лончара, мы понимали, что надо перестраиваться. Со стороны соперника было слишком большое давление в виде длинных передач. Нам надо было добавлять в оборону игрока, освежить эту ситуацию в тактическом плане. У нас это здорово получилось. А что это был Лончар, это просто было принято такое решение.

По красной карточке Беншимола — ее надо в данной ситуации пробовать отменить. Мы считаем, что в такой ситуации нельзя было ее показывать. На наш взгляд. Посмотрим еще раз. Мы готовы к разным сложностям, есть футболисты, которые заменят.

За счет чего удалось переломить эту игру? Характера, воли, правильных действий и в атаке, и в переходной фазе. За счет футбола.

Как состояние Васютина? Подозреваем, что есть небольшое сотрясение. Скорее всего, это вызвано столкновением. Посчитали, что нельзя рисковать», — сказал Тедеев «Матч ТВ».

«Акрон» с 35 очками находится на 9-й строчке в таблице РПЛ. Клуб гарантировал себе участие в следующем сезоне РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» (24) располагается на 13-м месте.