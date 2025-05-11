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    «Рубин» в конце матча смог добыть победу против «Ростова»

    «Рубин» — «Ростов»: счет матча 1:0, обзор матча

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    В 28-м туре Российской Премьер-лиги «Рубин» на своём поле одержал минимальную победу над «Ростовом» — 1:0.

    Дардан Шабанхаджай
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    Дардан Шабанхаджай

    Обе команды активно начали встречу, но по-настоящему опасных моментов в первом тайме было немного. «Ростов» старался играть первым номером, однако оборона «Рубина» действовала надежно.

    Во втором тайме игра стала чуть острее. На 60-й минуте полузащитник «Ростова» Константин Кучаев нанес опасный удар из-за пределов штрафной — мяч попал в штангу.

    Все решил эпизод на последней минуте основного времени: Мирлинд Даку получил мяч в штрафной и точным ударом отправил его в сетку, установив окончательный счёт — 1:0.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Ростов 1:0
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (90+1'), 0:2 Shilnikov G. (23'), 0:3 Максим Турищев (31') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Валентин Вада (Богдан Йочич, 73'), Угочукву Иву (Олег Иванов, 73'), Велдин Ходжа (Руслан Безруков, 84'), Дардан Шабанхаджай, Мирлинд Даку Ростов: Рустам Ятимов, Андрей Лангович (Илья Вахания, 61'), Умар Сако, Максим Осипенко, Герман Игнатов, Кирилл Щетинин (Иван Комаров, 69'), Даниил Шанталий, Константин Кучаев, Роналдо (Хорен Робертович Байрамян, 82'), Николай Комличенко (Антон Шамонин, 69'), Егор Голенков (Алексей Сутормин, 82')

    Победа позволила «Рубину» набрать 42 очка и укрепиться на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 39 очками идёт восьмым.

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