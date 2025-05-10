Витор Перейра стал тренером апреля в АПЛ

Витор Перейра Фото: globallookpress.com
Для 56-летнего португальца это первый подобный приз на Туманном Альбионе.
В голосовании Витор Перейра опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слота («Ливерпуль»).
В апреле «волки» выиграли все пять проведенных матчей, победив «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0).
В итоге «Вулверхэмптон» поднялся на 13-е место в таблице АПЛ с 41 очком. С командой Перейра работает с декабря 2024 года.