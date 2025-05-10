Витор Перейра стал тренером апреля в АПЛ

По итогам голосования на звание лучшего тренера апреля в английской Премьер-лиге первое место занял наставник «Вулверхэмптона»

Для 56-летнего португальца это первый подобный приз на Туманном Альбионе.

В голосовании Витор Перейра опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слота («Ливерпуль»).

В апреле «волки» выиграли все пять проведенных матчей, победив «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0).

Календарь и таблица АПЛ

В итоге «Вулверхэмптон» поднялся на 13-е место в таблице АПЛ с 41 очком. С командой Перейра работает с декабря 2024 года.