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    Витор Перейра стал тренером апреля в АПЛ

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    По итогам голосования на звание лучшего тренера апреля в английской Премьер-лиге первое место занял наставник «Вулверхэмптона» Витор Перейра.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    Для 56-летнего португальца это первый подобный приз на Туманном Альбионе.

    В голосовании Витор Перейра опередил Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосепа Гвардиолу («Манчестер Сити»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Арне Слота («Ливерпуль»).

    В апреле «волки» выиграли все пять проведенных матчей, победив «Вест Хэм» (1:0), «Ипсвич» (2:1), «Тоттенхэм» (4:2), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Лестер» (3:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В итоге «Вулверхэмптон» поднялся на 13-е место в таблице АПЛ с 41 очком. С командой Перейра работает с декабря 2024 года.

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