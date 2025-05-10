«МЮ» и «Тоттенхэм» вступили в борьбу за хавбека «Лилля»

Полузащитник французского «Лилля»летом может перебраться в английскую Премьер-лигу.

По данным Caught Offside, 24-летним игроком сборной Англии сейчас интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Интересно, что Гомес является воспитанником манкунианцев и покинул клуб в 2020 году на правах свободного агента, не проведя ни одного матча за основной состав.

В этом сезоне Гомес сыграл 20 матчей за «Лилль», забил 2 гола и сделал один ассист. В 2024 году он дебютировал в составе сборной Англии и провел за нее 4 матча. На портале Transfermarkt полузащитник оценивается в 20 млн евро.