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    Маунт: Возвращение в Бильбао на финал ЛЕ — особенный момент

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    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт прокомментировал победу над «Атлетиком» (4:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Игрок оформил дубль.

    Мейсон Маунт
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    Мейсон Маунт

    «Ждать такого вечера пришлось слишком долго. Я продолжал идти вперед, усердно работать на тренировках каждый день и старался сохранять позитивный настрой, а когда у меня появлялась возможность, старался оказать влияние.

    Сегодня это принесло свои плоды: я вышел на поле и повлиял на игру. Когда я появился на поле, игра была напряженной, я просто пытался успокоить ее.

    Болельщики были невероятны, они были с нами. Для меня это были мои первые голы на "Олд Траффорд", ночь, которую я ждал долгое время. Возвращение в Бильбао на финал ЛЕ — особенный момент, и мы хотим закончить матч уверенно», — цитирует Маунта ВВС.

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