Маунт: Возвращение в Бильбао на финал ЛЕ — особенный момент

Хавбек «Манчестер Юнайтед»прокомментировал победу над «Атлетиком» (4:1) в ответном полуфинальном матче Лиги Европы. Игрок оформил дубль.

«Ждать такого вечера пришлось слишком долго. Я продолжал идти вперед, усердно работать на тренировках каждый день и старался сохранять позитивный настрой, а когда у меня появлялась возможность, старался оказать влияние.

Сегодня это принесло свои плоды: я вышел на поле и повлиял на игру. Когда я появился на поле, игра была напряженной, я просто пытался успокоить ее.

Болельщики были невероятны, они были с нами. Для меня это были мои первые голы на "Олд Траффорд", ночь, которую я ждал долгое время. Возвращение в Бильбао на финал ЛЕ — особенный момент, и мы хотим закончить матч уверенно», — цитирует Маунта ВВС.