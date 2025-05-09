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    Фабрегас — фаворит на пост главного тренера «Байера» после ухода Хаби Алонсо

    Футбол Футбол Германии Байер Футбол Италии Комо
    Испанский специалист Сеск Фабрегас, возглавляющий «Комо», рассматривается руководством «Байера» в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера после ухода Хаби Алонсо.

    Сеск Фабрегас
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    Сеск Фабрегас

    По информации Sky Sport Germany и других авторитетных источников, Фабрегас входит в шорт-лист наряду с Эриком тен Хагом и Альваро Арбелоа. Фабрегас впечатлил европейские клубы своей работой в Италии: в дебютном сезоне он вывел «Комо» в середину турнирной таблицы Серии А.

    По итогам апреля Фабрегас был признан лучшим тренером месяца в Серии А, а «Комо» одержал четыре победы подряд, что укрепило его репутацию перспективного молодого специалиста.

    «Комо» занимает 10-е место в Серии А после 35 туров, набрав 45 очков.

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