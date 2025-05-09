Фабрегас — фаворит на пост главного тренера «Байера» после ухода Хаби Алонсо

Испанский специалист, возглавляющий, рассматривается руководством «Байера» в качестве одного из основных кандидатов на пост главного тренера после ухода

По информации Sky Sport Germany и других авторитетных источников, Фабрегас входит в шорт-лист наряду с Эриком тен Хагом и Альваро Арбелоа. Фабрегас впечатлил европейские клубы своей работой в Италии: в дебютном сезоне он вывел «Комо» в середину турнирной таблицы Серии А.

По итогам апреля Фабрегас был признан лучшим тренером месяца в Серии А, а «Комо» одержал четыре победы подряд, что укрепило его репутацию перспективного молодого специалиста.

«Комо» занимает 10-е место в Серии А после 35 туров, набрав 45 очков.