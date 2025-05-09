Луис Энрике: Если кто и заслуживает победить в Лиге чемпионов, то это «ПСЖ»

Главный тренерпрокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

«Это будет первый для ПСЖ финал Лиги чемпионов с болельщиками. Без них это не совсем финал. Если какая-то команда и заслуживает победы после столь долгого ожидания, то это Пари Сен-Жермен», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Энрике также с сарказмом напомнил о стереотипе, что французскую лигу называют «лигой фермеров», подчеркнув, что, несмотря на это, «ПСЖ» в финале самого престижного клубного турнира Европы.

В полуфинале парижане дважды обыграли «Арсенал» (2:1 в ответном матче, общий счёт — 3:1). В финале 31 мая «ПСЖ» встретится с «Интером» в Мюнхене.