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    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира
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    Луис Энрике: Если кто и заслуживает победить в Лиге чемпионов, то это «ПСЖ»

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    Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Это будет первый для ПСЖ финал Лиги чемпионов с болельщиками. Без них это не совсем финал. Если какая-то команда и заслуживает победы после столь долгого ожидания, то это Пари Сен-Жермен», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

    Энрике также с сарказмом напомнил о стереотипе, что французскую лигу называют «лигой фермеров», подчеркнув, что, несмотря на это, «ПСЖ» в финале самого престижного клубного турнира Европы.

    В полуфинале парижане дважды обыграли «Арсенал» (2:1 в ответном матче, общий счёт — 3:1). В финале 31 мая «ПСЖ» встретится с «Интером» в Мюнхене.

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