Рафинья о «Золотом мяче»: Я усердно работаю и буду продолжать в том же духе

Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал свои шансы на получение престижной награды «Золотой мяч».

«Я невероятно усердно работал, чтобы показать себя с лучшей стороны, и надеюсь продолжать в том же духе. Если мое имя фигурирует в списке претендентов на Золотой мяч, это означает, что я действительно проделываю хорошую работу», — приводит слова Рафиньи Marca.

В этом сезоне бразилец в 51 матче за «Барселону» забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи.

Особенно ярко Рафинья проявил себя в Лиге чемпионов, где стал лидером по общему количеству голевых действий — 13 голов и восемь передач, повторив рекорд Криштиану Роналду по участию в голах за один розыгрыш турнира.