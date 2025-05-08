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    Рафинья о «Золотом мяче»: Я усердно работаю и буду продолжать в том же духе

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    Вингер «Барселоны» Рафинья прокомментировал свои шансы на получение престижной награды «Золотой мяч».

    Рафинья
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    Рафинья

    «Я невероятно усердно работал, чтобы показать себя с лучшей стороны, и надеюсь продолжать в том же духе. Если мое имя фигурирует в списке претендентов на Золотой мяч, это означает, что я действительно проделываю хорошую работу», — приводит слова Рафиньи Marca.

    В этом сезоне бразилец в 51 матче за «Барселону» забил 30 голов и отдал 22 результативные передачи.

    Особенно ярко Рафинья проявил себя в Лиге чемпионов, где стал лидером по общему количеству голевых действий — 13 голов и восемь передач, повторив рекорд Криштиану Роналду по участию в голах за один розыгрыш турнира.

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