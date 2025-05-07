Капелло прокомментировал выход «Интера» в финал ЛЧ

Легендарный итальянский тренеррассказал, в чем «Интер» превзошел «Барселону» в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

«Это был невероятный матч. "Интер" и "Барселона" показали невероятный и красивый футбол. В чем секрет успеха итальянского клуба? Это команда, где каждый бьется друг за друга и никогда не сдается», — сказал Капелло «СЭ».

Матч закончился вчера, 6 мая, и завершился победой «Интера» в дополнительное время со счетом 4:3.

Соперник итальянского клуба по финалу определится сегодня, 7 мая в 22:00 (мск), в игре «ПСЖ» — «Арсенал». Первый матч завершился победой французов со счетом 1:0.