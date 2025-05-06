Леау и автогол приговорили «Дженоа»: «Милан» сохранил призрачные шансы на еврокубки

Тяжело, мокро, вязко. Игра на «Луиджи Феррарис» больше походила на битву в болоте, чем на амбициозную гонку за Европу. «Милан» приехал в Геную с осознанием, что любой осечкой можно перечеркнуть остатки надежд на еврокубки. Но в первые 60 минут команда Койнсейсау выглядела так, будто цель — просто пережить матч.
Рафа Леау остался в запасе — решение рискованное и, как стало ясно позже, — временное. С первых минут вышел Лофтус-Чик, но креатива в атаке это не добавило. Самые острые моменты «Милана» в первом тайме создал Тео Эрнандес. Сначала он пытался поразить ворота с 70 метров — фантазия интересная, но неточная. Потом пробивал из-за штрафной — уже ближе к голу.
Тем временем «Дженоа» отвечала не реже. Нортон-Каффи заставил Меньяна потрудиться, а затем вратарь «Милана» выдал феноменальный двойной сейв — сначала отбил мяч с линии после углового, затем спас ногой от добивания Мессиаса. Казалось, что команда Виейры готова обыграть «Милан» впервые за 8 игр.
Минуты, которые перевернули матч
Когда в начале второго тайма вышел Витинья, никто не ожидал, что именно он вскроет всё. У него не было голов весь сезон, но понадобился один кросс от Арона Карикола и один точный удар с лёта — и «Дженоа» повёл 1:0. Парадокс в том, что это случилось после самой смазанной и рваной фазы игры: травмы Мазини и Рейндерса, остановки, паузы — футбол как бы замирал. Но Витинья напомнил: один момент — всё, что нужно.
Ответ «Милана» был почти моментальным. Сработали замены. Хименес — тоже вышедший со скамейки — врывается за спину, простреливает, Леау наносит удар, и мяч с рикошетом от Нортона-Каффи влетает в ворота — 1:1. Это уже третий гол Леау в статусе джокера. Его время — это второй тайм, когда защита соперника устала, а он — только разогревается.
И почти сразу пришёл второй гол. Рейндерс врывается по левому флангу, простреливает, Жоау Феликс готовится замкнуть, но вместо него мяч в ворота срезал Френдруп. Очень обидный гол, полузащитник еле дотянулся до мяча, но его усилие сделало ситуацию только хуже.
Оставшееся время превратилось в суету. «Дженоа» пытался надавить, но без особого плана и без настроения — словно гол в свои ворота выбил воздух из футболистов. «Милан» же включил режим удержания: затягивание времени, фолы, контроль — всё по учебнику. В третьем матче подряд на выезде «россонери» побеждают — впервые с марта 2024-го.
Патрик Виейра держался после игры, но было видно: он понимает, как больно упускать такое. Его команда боролась, играла лучше час, забила первой — и всё равно проиграла. Теперь — третье поражение подряд и угасающие надежды на попадание в топ-10.
Леау — главный козырь Консейсау
Рафа начинал матч в запасе, но, когда вышел — всё изменилось. У него 3 гола и 2 ассиста в восьми матчах со скамейки — абсолютно лучший показатель в лиге среди игроков ротации.
И всё это без типичного геройства — просто вовремя, точно и спокойно. Португальца часто критикуют за недостаточно эффективный футбол, но по этой игре вопросов к вингеру, кажется, нет ни у кого.