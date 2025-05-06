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    Леау и автогол приговорили «Дженоа»: «Милан» сохранил призрачные шансы на еврокубки

    А впереди у команды Консейсау – финал Кубка Италии

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    Дженоа — Милан
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    Дженоа — Милан
    В Генуе «россонери» провалили час игры, но три замены, немного рикошета и старая добрая удача перевернули ход встречи — всё как обычно в эпоху Койнсейсау. Благодаря победе «Милан» остался в 6 очках от зоны еврокубков за 3 тура до конца.
    Футбол. Италия. Серия А
    Дженоа — Милан 1:2
    Голы: 1:0 Витор Оливейра (61'), 1:1 Рафаэл Леау (76'), 1:2 Мортен Френнруп (автогол) (77') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 46'), Кони де Винтер, Хоан Васкес, Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи (Джефф Эхатор, 86'), Патрицио Мазини, Мортен Френнруп, Мортен Торсби (Honest Ahanor, 72'), Жуниор Мессьяс (Витор Оливейра, 60'), Андреа Пинамонти Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Алекс Хименес (Жоау Фелиш, 70'), Страхиня Павлович, Фикайо Томори (Кайл Уолкер, 79'), Тейьяни Рейндерс, Кристиан Пулишич (Юнус Муса, 79'), Рубен Лофтус-Чик, Юссуф Фофана (Рафаэл Леау, 28'), Маттео Габбиа, Лука Йович (Сантьяго Хименес, 70') Предупреждения: Страхиня Павлович (21'), Мортен Торсби (27'), Рубен Лофтус-Чик (69'), Рафаэл Леау (82'), Маттео Габбиа (84'), Жоау Фелиш (90 + 2')

    Тяжело, мокро, вязко. Игра на «Луиджи Феррарис» больше походила на битву в болоте, чем на амбициозную гонку за Европу. «Милан» приехал в Геную с осознанием, что любой осечкой можно перечеркнуть остатки надежд на еврокубки. Но в первые 60 минут команда Койнсейсау выглядела так, будто цель — просто пережить матч.

    Дженоа — Милан
    globallookpress.com

    Рафа Леау остался в запасе — решение рискованное и, как стало ясно позже, — временное. С первых минут вышел Лофтус-Чик, но креатива в атаке это не добавило. Самые острые моменты «Милана» в первом тайме создал Тео Эрнандес. Сначала он пытался поразить ворота с 70 метров — фантазия интересная, но неточная. Потом пробивал из-за штрафной — уже ближе к голу.

    Тем временем «Дженоа» отвечала не реже. Нортон-Каффи заставил Меньяна потрудиться, а затем вратарь «Милана» выдал феноменальный двойной сейв — сначала отбил мяч с линии после углового, затем спас ногой от добивания Мессиаса. Казалось, что команда Виейры готова обыграть «Милан» впервые за 8 игр.

    Дженоа — МиланДженоа — Милан
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    Минуты, которые перевернули матч

    Когда в начале второго тайма вышел Витинья, никто не ожидал, что именно он вскроет всё. У него не было голов весь сезон, но понадобился один кросс от Арона Карикола и один точный удар с лёта — и «Дженоа» повёл 1:0. Парадокс в том, что это случилось после самой смазанной и рваной фазы игры: травмы Мазини и Рейндерса, остановки, паузы — футбол как бы замирал. Но Витинья напомнил: один момент — всё, что нужно.

    Дженоа — Милан
    globallookpress.com

    Ответ «Милана» был почти моментальным. Сработали замены. Хименес — тоже вышедший со скамейки — врывается за спину, простреливает, Леау наносит удар, и мяч с рикошетом от Нортона-Каффи влетает в ворота — 1:1. Это уже третий гол Леау в статусе джокера. Его время — это второй тайм, когда защита соперника устала, а он — только разогревается.

    Рафа Леау
    globallookpress.com

    И почти сразу пришёл второй гол. Рейндерс врывается по левому флангу, простреливает, Жоау Феликс готовится замкнуть, но вместо него мяч в ворота срезал Френдруп. Очень обидный гол, полузащитник еле дотянулся до мяча, но его усилие сделало ситуацию только хуже.

    Дженоа — Милан
    globallookpress.com

    Оставшееся время превратилось в суету. «Дженоа» пытался надавить, но без особого плана и без настроения — словно гол в свои ворота выбил воздух из футболистов. «Милан» же включил режим удержания: затягивание времени, фолы, контроль — всё по учебнику. В третьем матче подряд на выезде «россонери» побеждают — впервые с марта 2024-го.

    Патрик Виейра держался после игры, но было видно: он понимает, как больно упускать такое. Его команда боролась, играла лучше час, забила первой — и всё равно проиграла. Теперь — третье поражение подряд и угасающие надежды на попадание в топ-10.

    Леау — главный козырь Консейсау

    Рафа начинал матч в запасе, но, когда вышел — всё изменилось. У него 3 гола и 2 ассиста в восьми матчах со скамейки — абсолютно лучший показатель в лиге среди игроков ротации.

    Календарь и таблица Серии А

    И всё это без типичного геройства — просто вовремя, точно и спокойно. Португальца часто критикуют за недостаточно эффективный футбол, но по этой игре вопросов к вингеру, кажется, нет ни у кого.

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