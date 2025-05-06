Капелло: «Интеру» нельзя отсиживаться в обороне в матче против «Барселоны»

Легендарный итальянский тренерподелился своими ожиданиями от ответной игры полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной».

«Несмотря на травмы, я считаю, что Индзаги должен требовать большего от полузащиты и Чалханоглу в частности. Мне показалось, что турку было труднее всего под агрессивным давлением противника. Ему, как и Барелле и Мхитаряну, придется проявить свои качества и действовать быстрее и смелее, иначе есть риск, что мяч все время будет быстро возвращаться к тренированным каталонцам.

Нельзя не упомянуть Ламина Ямаля. Он впервые сыграет на "Сан-Сиро", но не думайте, что у него будут дрожать ноги. Этот парень не похож на слабака. На самом деле, на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов и матчах с "Реалом" он уже показал, что обладает чемпионскими качествами — чем важнее игра, тем лучше он играет.

Поэтому я надеюсь, что если игра будет сбалансирована, то "Интер" не станет закрываться, как сделал это в последние 20 минут против "Баварии". Против Ламина это было бы самоубийством», — сказал Капелло La Gazzetta dello Sport.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первая игра в Барселона завершилась вничью со счетом 3:3. Второй матч пройдет сегодня, 6 мая, в 22:00 (мск).