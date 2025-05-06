ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Захар Федоров«Забивая, чувствую себя воплощением силы на поле». Захар Федоров — о дебютном сезоне в ФНЛ и пользе упорной работы
    Все новости спорта

    Капелло: «Интеру» нельзя отсиживаться в обороне в матче против «Барселоны»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Испании Барселона
    Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло поделился своими ожиданиями от ответной игры полуфинала Лиги чемпионов между «Интером» и «Барселоной».

    Фабио Капелло
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фабио Капелло

    «Несмотря на травмы, я считаю, что Индзаги должен требовать большего от полузащиты и Чалханоглу в частности. Мне показалось, что турку было труднее всего под агрессивным давлением противника. Ему, как и Барелле и Мхитаряну, придется проявить свои качества и действовать быстрее и смелее, иначе есть риск, что мяч все время будет быстро возвращаться к тренированным каталонцам.

  • Лига чемпионов: бенефис Дюмфриса в Барселоне и победный гол Дембеле в Лондоне
  • Подводим итоги первых матчей полуфинала главного европейского клубного турнира
  • 01/05/2025

    • Нельзя не упомянуть Ламина Ямаля. Он впервые сыграет на "Сан-Сиро", но не думайте, что у него будут дрожать ноги. Этот парень не похож на слабака. На самом деле, на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов и матчах с "Реалом" он уже показал, что обладает чемпионскими качествами — чем важнее игра, тем лучше он играет.

    Поэтому я надеюсь, что если игра будет сбалансирована, то "Интер" не станет закрываться, как сделал это в последние 20 минут против "Баварии". Против Ламина это было бы самоубийством», — сказал Капелло La Gazzetta dello Sport.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первая игра в Барселона завершилась вничью со счетом 3:3. Второй матч пройдет сегодня, 6 мая, в 22:00 (мск).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Не стоит ждать такой же голевой феерии, как в первом матче
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Барселона» учинит разгром «Интеру»
  • «Интер» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 6.95
    •
  • «ПСЖ» и «Арсенал» снова много не забьют
  • «ПСЖ» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 6 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  6.95
  • Прогноз на матч Интер — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч ПСЖ — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вашингтон — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.59
  • Экспресс дня 7 мая
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Грикспор — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Витебск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры