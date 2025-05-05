Орлов: Не понял решение «Динамо» уволить Личку

Комментаторвысказался о том, что руководстворешило уволить наставника команды

«Я совершенно не понял решение "Динамо" уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

Так почему "Динамо" избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.

А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли "Краснодару", но все было близко», — цитирует Орлова «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» после 26 матчей идет 5-м в таблице. У клуба 47 набранных очков. 5 мая бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ.