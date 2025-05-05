ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав ГладышевПринял эстафету. Гладышев — новая звезда атаки «Динамо» в отсутствии Тюкавина
    Все новости спорта

    Орлов: Не понял решение «Динамо» уволить Личку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о том, что руководство «Динамо» решило уволить наставника команды Марцела Личку.

    Марцел Личка
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марцел Личка

    «Я совершенно не понял решение "Динамо" уволить Личку. Несолидно! Не главного тренера надо было убирать, а менять центральных защитников! Ну вы видели, с какой скоростью передвигается по полю Бальбуэна? Ну как ты с такой обороной можешь стабильно набирать очки?

    Так почему "Динамо" избавилось от Лички за четыре тура до конца сезона?! Он же еще мог решить поставленную задачу, попасть в тройку. Все нужно взвешивать! Для начала подберите ему соответствующих футболистов, тех же защитников.

    А у вас виноват во всех бедах главный тренер. А то, что Личке всю весну пришлось играть без своего лучшего нападающего Тюкавина? Это не учитывалось, что ли?

    И потом: в прошлом сезоне Личка едва не привел бело-голубых к долгожданным золотым медалям! Какую надежду он подарил тогда болельщикам! Почему это так быстро забывается? Да, в решающем матче проиграли "Краснодару", но все было близко», — цитирует Орлова «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» после 26 матчей идет 5-м в таблице. У клуба 47 набранных очков. 5 мая бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов» в 27-м туре РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит серию на домашнем льду
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Возьмет ли «Динамо» 3 очка в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Трактор — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Мэйчжоу Хакка — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры