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    Алдонин: Для ЦСКА сейчас главное — удержать третью строчку

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    Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о турнирном положении армейцев на финише нынешнего сезона РПЛ.

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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Для ЦСКА сейчас главное — удержать третью строчку, не отдать ее "Спартаку". Если это удастся сделать, будет успех. У армейцев непростой календарь: впереди "Краснодар" и "Локомотив".

    В Кубке будет тяжело отыграть два мяча против "Зенита", но это по силам. Сложно рассчитывать на победу, когда ты выходишь с молодой парой центральных защитников и Торопом», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

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    • После 27-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 3-е место в таблице с 52 очками в активе. Армейцы опережают «Спартак» на 1 балл.

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