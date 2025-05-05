Алдонин: Для ЦСКА сейчас главное — удержать третью строчку

Экс-полузащитниквысказался о турнирном положении армейцев на финише нынешнего сезона РПЛ.

«Для ЦСКА сейчас главное — удержать третью строчку, не отдать ее "Спартаку". Если это удастся сделать, будет успех. У армейцев непростой календарь: впереди "Краснодар" и "Локомотив".

В Кубке будет тяжело отыграть два мяча против "Зенита", но это по силам. Сложно рассчитывать на победу, когда ты выходишь с молодой парой центральных защитников и Торопом», — сказал Алдонин «Матч ТВ».

После 27-и туров в РПЛ ЦСКА занимает 3-е место в таблице с 52 очками в активе. Армейцы опережают «Спартак» на 1 балл.