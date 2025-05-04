Шалимов прокомментировал ничью со «Спартаком»

Главный тренер воронежского «Факела»считает, что его команда должна играть намного креативнее в матче со «Спартаком» (0:0), получив численное преимущество.

«Мало кто тренирует эту историю — игру 11 на 10. Надо понять, где преимущество. После перерыва мы играли в той же манере. Мы сказали ребятам: "То, что они вдесятером, ничего не значит. Может быть тяжелее.

Нельзя расслабляться. Нельзя пропускать быстрые атаки". И на самом деле быстрые атаки у них были. Переиграть за счет мастерства, когда нас больше, — это не наша история. Нам надо было дальше давить, надо было больше прессинговать. Сражаться, бегать, бороться. Но это не так просто.

Со стороны кажется: нас на одного больше, сейчас всё будет хорошо. На самом деле все совсем не так. И в штангу они попали, у них были моменты. Обидно для нас. Но смотрим в будущее с оптимизмом — третью игру в принципе играем хорошо и в плане настроя, и в плане давления.

С одной стороны, обидно — забей Ильин… С другой стороны, забей они — всё могло развернуться. Претензий особо к ребятам и со стороны болельщиков, я думаю, нет. Они бились всю игру. Не скажу, что нормально — могли выиграть. Играли против десятерых — должны были выиграть. Но это футбол. Плюс "Спартак" — мастеровитая команда. Очко нам в копилку.

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Во‑первых, если вы посмотрите первые 25 минут матча, никаким вторым номером мы не играли при равных составах. После удаления они даже в какой‑то момент перехватили инициативу. Чтобы переиграть десятерых, тем более такую команду, как "Спартак", нужны нестандартные действия, нужно индивидуальное мастерство», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

С 25-й минуты «Факел» играл в большинстве после удаления Руслана Литвинова. Команда продолжает идти последней в таблице РПЛ с 16 очками.