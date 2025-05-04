«Бавария» стала чемпионом Германии после ничьи «Фрайбурга» с «Байером»

В 32-м туре немецкой Бундеслигидома упустил победу в матче с леверкузенским «Байер» — 2:2.

На 44-й минуте хозяев вывел вперед Макси Эггенштайн.

В начале второго тайма в свои ворота забил Пьеро Инкапье.

«Байер» смог сократить отставание в счете на 82-й минуте после удара Флориана Вирца, а на 90+3-й минуте уйти от поражения после гола Джонатана Та.

Календарь и таблица Бундеслиги

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Байер 2:2 Голы: 1:0 Максимилиан Эггештайн (44'), 2:0 Пьеро Инкапье (автогол) (48'), 2:1 Флориан Вирц (82'), 2:2 Жонатан Та (90 + 4') Фрайбург: Флориан Мюллер, Макс Розенфельдер (Лукас Кюблер, 69'), Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Патрик Остерхаге, Рицу Доан (Ян-Никлас Бесте, 81'), Иоганн Манзамби (Мерлин Рёль, 69'), Винченцо Грифо (Кильянн Сильдийя, 89'), Жуниор Адаму Байер: Матей Коварж, Алехандро Гримальдо, Жереми Фримпонг (Нейтан Телла, 76'), Пьеро Инкапье, Жонатан Та, Эдмон Тапсоба (Артур, 57'), Флориан Вирц, Эмилиано Буэндия (Амин Адли, 58'), Гранит Джака, Алейш Гарсия (Эксекиэль Паласиос, 57'), Патрик Шик Предупреждения: Иоганн Манзамби (27'), Амин Адли (66'), Алехандро Гримальдо (88')

Таким образом, «Бавария» стала недосягаемой в таблице Бундеслиги с 76 очками за два тура до конца. «Байер» с 67 очками стал вторым. Для мюнхенцев это 34-я победа в чемпионате Германии.