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    «Ахмат» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ «Ахмат» — ЦСКА

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    Игорь Дивеев
    «Ахмат» и ЦСКА сыграют между в матче 27-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ахмат»

    «Ахмат» продолжает борьбу за выживание, находясь в зоне стыковых матчей на 14-й строчке турнирной таблицы. Команда из Грозного набрала 23 очка после 26 туров — 4 победы, 11 ничьих и 11 поражений при разнице мячей 23:40. От зоны прямого вылета «Ахмат» отделяет пять очков, однако до 12-го места — всего одно.

    Последние выездные матчи сложились для грозненцев неудачно. Сначала они уступили «Краснодару» (1:3), пропустив дважды в концовке встречи, а затем не сумели взять очки в Нижнем Новгороде, проиграв «Пари НН» (0:1) и не реализовав пенальти в компенсированное время. Всего в семи последних турах «Ахмат» одержал лишь одну победу.

    ЦСКА

    ЦСКА набрал впечатляющий ход и уже поднялся на третью строчку в турнирной таблице РПЛ. После 26-ти туров в активе «красно-синих» 51 очко — 15 побед, 6 ничьих и 5 поражений при разнице мячей 41:18.

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    Команда Марко Николича не знает поражений после возобновления сезона: в восьми последних матчах ЦСКА шесть раз праздновал победу, а еще дважды сыграл вничью. В минувшем туре армейцы выдали сильную концовку в дерби со «Спартаком» и увезли с «Лукойл Арены» три очка — 2:1. Правда, туром ранее москвичи оступились, не сумев дожать «Крылья Советов» на своем поле — ничья 1:1.

    Личные встречи

    Матч первого круга завершился уверенной домашней победой ЦСКА — 3:0. В текущем сезоне команды также дважды встречались между собой на групповой стадии Кубка России и обе игры завершились в пользу армейцев — 2:0 в Грозном и 1:0 в Москве.

    В последних 10-ти матчах ЦСКА победил 8 раз, «Ахмат» оказался сильнее в 2-х случаях.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА с коэффициентом 2.80.

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