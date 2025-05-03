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    Агент Дзюбы — о будущем: Артем готов продолжать работу, все зависит от «Акрона»

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    Футбольный агент Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, сообщил, что переговоры о продлении контракта с 36-летним форвардом продолжаются.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Идет рабочий диалог, но конкретики пока дать не могу. Надеюсь, что до окончания сезона ясность уже наступит. Дзюба готов продолжать футбольную карьеру, а уже дальше чтобы мы договорились по условиям с клубом», — приводит слова Гольдмана Sport24.

    В текущем сезоне Артём Дзюба провёл 21 матч за «Акрон» во всех турнирах, отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами.

    Действующий контракт Дзюбы рассчитан до лета 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в 1,8 миллиона евро.

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