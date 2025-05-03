«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция

До матча
19:06 По сравнению с матчем против ПСЖ в Лиге чемпионов, Микель Артета сделал только два изменения — вместо Юрриена Тимбера и Микеля Мерино на поле выйдут Бен Уайт и Томас Парти.
Стартовые составы
«Арсенал»: Райя, Уайт, Салиба, Кивиор, Льюис-Скелли, Райс, Парти, Эдегор, Сака, Троссар, Мартинелли
«Борнмут»: Аррисабалага, Араухо, Забарный, Хёйсен, Керкез, Кук, Адамс, Тавернер, Клюйверт, Уттара, Эванилсон
«Арсенал»
«Канониры» уже лишились каких-либо шансов стать чемпионом Англии, упустив победу в последнем туре дома в матче против «Кристал Пэлас» (2:2). «Арсенал» не проигрывает в АПЛ на протяжении восьми встреч, но огромное количество ничьих по сути свели шансы команды Микеля Артеты на титул.
«Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 67 очками при 18 победах, 13 ничьих и 3 поражениях. Разница мячей — 63:29.
Единственным шансом «Арсенала» на трофей является победа в Лиге чемпионов, но команда из Северного Лондона уступила на своем поле французскому ПСЖ (0:1), что крайне усложняет задачу для «канониров» выйти в финал турнира.
«Борнмут»
Команда из южного побережья Англии проводит лучший сезон в своей истории. Команда Андони Ираолы претендует на выход в еврокубки, но для этого «вишням» надо занять 8-е место и рассчитывать на победу «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.
«Боссом» не проигрывают на протяжении четырех встреч кряду. В последнем туре «Борнмут» на последних минутах упустил победу в домашнем матче против «Манчестер Юнайтед» (1:1).
«Борнмут» на данный момент занимает 10-е место в АПЛ с 50 очками при 13 победах, 11 ничьих и 10 поражениях. У «вишней» разница мячей положительная — 51 забитых и 43 пропущенных.
Личные встречи
Команды встречались между собой в первом круге, тогда матч закончился домашней победой «Борнмута» со счетом 2:0. Эта победа стала первой для «вишен» в последних десяти встречах — восемь раз победу праздновали футболисты «Арсенала, еще в одном случае команды разошлись миром.