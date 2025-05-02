Биджиев: Мы провели два абсолютно разных тайма

Главный тренер махачкалинскогоподелился мыслями после поражения в матче 27-го тура РПЛ от тольяттинского(0:1).

«Мы провели два абсолютно разных тайма. В первом тайме нас абсолютно не устраивало то движение, с которым мы вышли. В перерыве поговорили, естественно, второй тайм пошел по‑другому. Тем не менее допустили ошибку в обороне, пропустили гол. Я думаю, что момент с нашим отмененным голом тоже как‑то психологически подействовал, но это не может быть причиной. Основное — это движение, его нужно было держать на протяжении 90 минут», — приводит слова Биджиева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Махачкалинское «Динамо» осталось на 11-м месте в РПЛ с 27 очка после 27 встреч.