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    Мхитарян: Проведем два отличных матча и попытаемся выйти в финал

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    Армянский полузащитник «Интера» поделился мыслями перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    Генрих Мхитарян
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    Генрих Мхитарян

    «Будет непросто, потому что у них очень молодой и талантливый состав, в котором есть и несколько весьма опытных игроков. Будет интересно, ведь полуфиналы и финалы — это всегда здорово, так что мы надеемся, что сможем сыграть максимально хорошо, проведем два отличных матча — первый и ответный — и попытаемся выйти в финал.

    Для нас важен каждый матч — неважно, играешь ты в Лиге чемпионов, Серии А или Кубке Италии. Мы постараемся подойти ко встречам с "Барселоной" так же, как мы делали это перед поединками с "Баварией", "Фейеноордом" и другими соперниками на общем этапе. Посмотрим, что в итоге получится», — сказал Мхитаряна на предматчевой пресс-конференции.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» пройдет 30 апреля в Испании.

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