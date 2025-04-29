Мхитарян: Проведем два отличных матча и попытаемся выйти в финал

Армянский полузащитникподелился мыслями перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против

«Будет непросто, потому что у них очень молодой и талантливый состав, в котором есть и несколько весьма опытных игроков. Будет интересно, ведь полуфиналы и финалы — это всегда здорово, так что мы надеемся, что сможем сыграть максимально хорошо, проведем два отличных матча — первый и ответный — и попытаемся выйти в финал.

Для нас важен каждый матч — неважно, играешь ты в Лиге чемпионов, Серии А или Кубке Италии. Мы постараемся подойти ко встречам с "Барселоной" так же, как мы делали это перед поединками с "Баварией", "Фейеноордом" и другими соперниками на общем этапе. Посмотрим, что в итоге получится», — сказал Мхитаряна на предматчевой пресс-конференции.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером» пройдет 30 апреля в Испании.