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    «Лацио» спасся от поражения в домашнем матче с «Пармой»

    «Лацио» — «Парма»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Римский «Лацио» в домашнем матче 34-го тура Серии А сыграл вничью с «Пармой» — 2:2.

    Педро
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    Педро

    «Парма» забила дважды в начале каждого из таймов — Джейкоб Ондрейка отличился на 3-й и 46-й минутах.

    «Лацио» отыгрался по ходу встречи благодаря усилиям Педро — голы испанца пришлись на 79-й и 84-й минутах матча.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Парма 2:2
    Голы: 0:1 Якоб Ондрейка (3'), 0:2 Якоб Ондрейка (46'), 1:2 Педро Родригес (79'), 2:2 Педро Родригес (84') Лацио: Христос Мандас, Марио Хила, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Николо Ровелла (Матиас Весино, 71'), Маттео Гюэндузи, Густав Исаксен (Лум Чауна, 71'), Маттиа Цаканьи (Тейянни Нослин, 71'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа (Педро Родригес, 57') Парма: Дзион Судзуки, Эмануэле Валери (Матиас Лёвик Фьёртофт, 88'), Лаутаро Валенти, Энрико Дель Прато, Джованни Леони, Симон Зом, Мандела Кейта, Якоб Ондрейка (Деннис Ман, 71'), Антуан Хено (Ботонд Балог, 71'), Анж-Йоан Бонни (Эрнани, 60'), Mateo Pellegrino (Милан Дюрич, 60') Предупреждения: Валентин Кастеллано (50'), Джованни Леони (54'), Эрнани (75'), Милан Дюрич (80')

    «Лацио» спускается на 7-е место в Серии А с 60 очками, уступая по дополнительным показателям занимающей 6-е место «Ромы» с тем же количеством баллов.

    Календарь и таблица Серии А

    «Парма» остается на 16-м место в турнирной таблице.

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